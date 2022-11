Newcastle imparável na Premier League

Depois de o ‘nulo’ no primeiro tempo, no St. James’ Park, foi um remate colocado de Joe Willock, aos 67 minutos, a passe do paraguaio Miguel Almirón, que acabou por decidir o desafio a favor dos ‘magpies’, que passam a contabilizar 30 pontos, no terceiro posto, contra os 32 do Manchester City e 34 do líder isolado Arsenal, que visita hoje Wolverhampton.



Por outro lado, os ‘blues’ estão sem vencer há cinco desafios e, por isso, seguem no oitavo posto, com 21 pontos, juntamente com Brighton, que apenas joga no domingo.



Horas antes, Tottenham e Leeds protagonizaram o melhor encontro da ronda, com o final a sorrir aos ‘spurs’ (4-3).



Os londrinos andaram sempre a correr atrás do resultado, face aos golos de Summerville, aos 10 minutos, e do ex-Benfica Rodrigo (43), com Harry Kane a marcar pelo meio (25).



No segundo tempo, a toada manteve-se, depois de Ben Davies (51) voltar a repor a igualdade, antes de Rodrigo ‘bisar’ e colocar de novo na frente o Leeds (76), que acabou por ser infeliz na reta final do desafio, por culpa do ‘bis’ decisivo do uruguaio Rodrigo Bentancur (81 e 83).



O Leeds, que terminou o jogo reduzido a 10 jogadores, face à expulsão de Tyler Adams, é 14.º, com 15.



Em Anfield Road, outro uruguaio, Darwin Núñez, esteve em evidência e foi decisivo para o Liverpool superar o Southampton (3-1), que fez o golo por Che Adams, aos nove minutos.



O antigo jogador do Benfica foi autor de um ‘bis’, aos 21 e 42 minutos, já depois do brasileiro Firmino ter aberto o ativo, aos seis, para a equipa do luso Fábio Carvalho, lançado aos 87.



A equipa comandada por Jürgen Klopp aproximou-se dos lugares europeus, ocupando agora o sexto lugar (22 pontos), a um do quinto Manchester United, que tem menos um jogo.



Um golo solitário de Gibbs-White, aos 54 minutos, revelou-se suficiente para o Nottingham Forest (18.º, com 13) vencer o Crystal Palace (1-0) e deixar a cauda da tabela, que pertence agora ao Wolverhampton.



Com vida difícil na Premier League continua o Everton, que hoje não teve na ficha de jogo o luso Rúben Vinagre, após novo desaire, desta vez em Bournemouth (3-0).



O médio Marcus Tavernier (18 minutos) e os avançados Kieffer Moore (25) e Jaidon Anthony (69) construíram o resultado esclarecedor para o emblema do sul de Inglaterra, atual 13.º classificado, com 16 pontos.



Os ‘toffees’ são a primeira equipa acima da zona de despromoção, com 14 pontos, os mesmos do West Ham, que somou a terceira derrota seguida ante o Leicester (2-0), em Londres, por culpa dos golos de James Maddison (08) e Harvey Barnes (78).



Mais cedo, um ‘bis’ de Ivan Toney deu a vitória ao Brentford na casa do Manchester City (2-1), um desfecho que pode deixar os 'citizens' mais longe da liderança.



No Etihad Stadium, em Manchester, o ponta de lança Ivan Toney colocou o emblema visitante na frente do marcador, à passagem do minuto 16, mas, no período de descontos do primeiro tempo, o helvético Manuel Akanji serviu Phil Foden (45+1) para o tento da igualdade.



Apesar dos ‘citizens’ terem dominado todo o segundo tempo, construindo várias jogadas para marcar, o Brentford soube aproveitar melhor o espaço concedido, para, aos 90+7 minutos, garantir o triunfo, novamente pelos ‘pés’ do avançado britânico, que só não fez, pouco depois, o ‘hat-trick’, porque De Bruyne estava no sítio certo para cortar a bola.



Na equipa comandada pelo espanhol Pep Guardiola, João Cancelo e Bernardo Silva foram titulares, enquanto Rúben Dias não saiu do banco.



Esta foi a primeira derrota do campeão inglês em jogos caseiros na presente edição da Premier League.