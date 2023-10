Newcastle sem Tonali depois de ver oficializada suspensão do futebolista

“Sandro Tonali foi suspenso do futebol profissional por 10 meses, com efeito a partir de sexta-feira de 27 de outubro de 2023, na sequência da decisão da Federação italiana de futebol (FIGC), devido a apostas ilegais”, indicaram hoje os ‘magpies’,



O clube fez ‘marcha atrás’, após o treinador Eddiw Howe admitir a utilização hoje do jogador e quando ainda não havia uma notificação, o que acabou por acontecer na sexta-feira, a seguir à conferência de imprensa.



A suspensão da FIGC é de um total de 18 meses, mas oito são suspensos, desde que o médio internacional italiano integre um plano terapêutico e um programa pedagógico em Itália, que consiste em 16 passos.



O clube inglês recebeu na sexta-feira a notificação da FIGC, endossada pela FIFA, determinando o início do período de suspensão em 27 de outubro, o que significa uma ausência do futebol até 27 de agosto de 2024.



Tonali, que no verão passado se tornou no jogador italiano mais caro de sempre ao transferir-se do AC Milan para os ingleses Newcastle por 64 milhões de euros, é o segundo futebolista a ser sancionado no caso das apostas ilegais, depois do seu compatriota Nicolo Fagioli, suspenso por sete meses.



Sandro Tonali foi suspenso por mais tempo que Fagioli, devido à agravante de ter apostado sempre nas vitórias do Brescia e do AC Milan, quando alinhava nas respetivas equipas, mas beneficiou do facto de ter colaborado com a investigação.