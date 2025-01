Os golos que valeram a preciosa vantagem adquirida pelo Newcastle para a partida no St. James’ Park foram marcados pelo internacional sueco Alexander Isak, aos 37 minutos, e por Anthony Gordon, aos 51.



A segunda mão da meia-final está marcada para o próximo dia 05 de fevereiro, com o Newcastle a receber o Arsenal.



A primeira mão da outra meia-final disputa-se esta quarta-feira, com o Tottenham a receber o Liverpool, deslocando-se a Anfield Road no dia 6 de fevereiro.