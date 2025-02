Neymar apresentado no Santos com contrato de seis meses

“É um contrato de seis meses, mas que pode ser prolongado. Cabe-me a mim dedicar-me a 100%, não vale a pena voltar aqui só por causa do meu nome. Voltei para jogar, ser feliz, marcar golos e ajudar o Santos”, disse o avançado, durante a apresentação no clube que é treinado pelo português Pedro Caixinha.



Na segunda-feira, o futebolista brasileiro, de 32 anos, e os sauditas do Al Hilal, orientados por Jorge Jesus, anunciaram a rescisão do contrato, que vigorava até junho deste ano.



“Venho em busca da felicidade de jogar futebol e para ajudar o Santos”, disse Neymar, que explicou que abdicou de muita coisa para regressar ao clube, no qual vai envergar a mítica camisola 10, eternizada por Pelé.



O brasileiro deixou o Al-Hilal cinco meses antes do final do contrato, depois de ter feito apenas sete jogos e marcado um golo pela equipa de Jorge Jesus, sobretudo devido a uma grave lesão que sofreu pouco tempo após trocar o Paris Saint-Germain pelos sauditas, em 2023.



Neymar deixou o Santos em 2013, passando depois por FC Barcelona e Paris Saint-Germain, antes de rumar ao futebol árabe.



O avançado espera ainda que o regresso ao Santos também o ajude a voltar à seleção brasileira antes do Mundial de 2026, que, segundo ele, deverá ser o seu último.



“Ainda tenho algo a conquistar, uma missão que acredito que será a minha última e vou tentar de todas as formas possíveis. Tenho objetivos”, concluiu.