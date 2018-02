Neymar de `baixa` até ao final de Abril

RTP Comentários 27 Fev, 2018, 23:58 | Futebol Internacional

Em entrevista à ESPN Brasil, o pai do jogador informou que os médicos da seleção brasileira e do Paris Saint-Germain vão reunir-se esta quarta-feira para decidir qual será o plano de ação.



Neymar que se lesionou-se com Marselha no passado fim-de-semana. Os exames revelaram mais complicações do que se pensava, com fissura no quinto metatarso além da entorse no tornozelo direito sendo que a cirurgia para corrigir a fissura é o cenário mais provável.



O pai e empresário do capitão da 'canarinha referiu que o clube está a par de tudo: "O PSG já sabe que não vai poder contar com Neymar nos próximos jogos, durante seis a oito semanas, independentemente de ser cirúrgico ou não."



Neymar com esta lesão falha assim o jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões frente ao Real Madrid.