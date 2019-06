Neymar depõe sobre divulgação de imagens de violação

Mário Aleixo - RTP Comentários 07 Jun, 2019, 07:55 / atualizado em 07 Jun, 2019, 07:55 | Futebol Internacional

De acordo com o portal G1, do grupo Globo, Neymar foi ouvido durante quase duras horas e não respondeu a perguntas dos jornalistas à saída, mas agradeceu as manifestações de apoio que tem recebido.





"Quero agradecer aos fãs, amigos, obrigado pelo carinho. Só quero agradecer o carinho de todos", afirmou o jogador do Paris Saint-Germain.





A advogada Maira Fernandes, que representa o avançado brasileiro, afirmou que o jogador "está calmo" e "prestou todos os esclarecimentos" às autoridades, e voltou a insistir na inocência do futebolista, acusado de violação pela modelo Najila Trindade.





O astro da seleção brasileira, de 27 anos, chegou à esquadra de cadeira de rodas, depois de se ter lesionado na quarta-feira à noite, num jogo em que o Brasil venceu o Qatar, na capital brasileira, uma lesão que o deixa de fora da Copa América.





O jogador foi chamado a depôr depois de ter publicado, no sábado, um vídeo em que tornou públicas as conversas que manteve por escrito - entre março e maio - com a alegada vítima de violação, bem como fotos íntimas da mesma, em reação à denúncia de violação que a mulher fez na sexta-feira numa esquadra de polícia em São Paulo.





No Brasil é crime oferecer, partilhar, transmitir, vender, distribuir, publicar ou divulgar imagens ou vídeos de conteúdo sexual por qualquer meio sem o consentimento da vítima, com a pena prevista a estender-se entre um e cinco anos de prisão, tempo que pode aumentar caso essa ação tenho por base motivos de vingança ou humilhação.