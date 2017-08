Neymar estreia-se com golo e PSG junta-se aos líderes

Lusa 14 Ago, 2017, 09:13 | Futebol Internacional

O jogador mais caro da história, que rendeu 222 milhões de euros ao FC Barcelona, sentenciou a partida, aos 82, marcando um golo 'fácil' após trabalho de Cavani.



O PSG sentiu dificuldades no primeiro tempo e só chegou à vantagem por infelicidade alheira na etapa complementar, quando o lateral-direito congolês Jordan Ikoko (52) fez um atraso deficiente na área, traindo o guarda-redes.



Com Pedro Rebocho a lateral esquerdo, o Guigamp viu o Cavani correr nas costas da defesa e marcar o segundo, aos 62 minutos, a passe de Neymar, que deixou o uruguaio na 'cara' do guarda-redes.



O Paris Saint-Germain, que teve Gonçalo Guedes no banco, soma assim seis pontos, juntando-se a Mónaco, Lyon, Marselha e Saint-Étienne.



Horas antes, um 'hat-trick' do colombiano Radamel Falcao permitiu ao campeão Mónaco golear por 4-1 na visita ao Dijon.



Com os portugueses João Moutinho e Rony Lopes no 'onze' e Gil Dias no banco, a equipa de Leonardo Jardim foi implacável, com o antigo ponta-de-lança do FC Porto a marcar aos 03, 37 e 51 minutos, enquanto Jemerson (25) fez o outro golo monegasco: o tento de Wesley Said (43) foi parco para motivar uma reação.



O Estrasburgo conquistou os primeiros três pontos com 3-0 sobre o Lille de Edgar Ié, que viu o seu colega guarda-redes Maignan expulso aos 63, quando ainda se registava 0-0.



Martin (74) e os suplentes Liénard (82), de penalti, e Grimm (88) fizeram os golos que igualam as equipas na classificação, com três pontos.