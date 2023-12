Neymar fora da Copa América 2024

O avançado dos sauditas do Al Hilal, treinado pelo português Jorge Jesus, lesionou-se em 17 de outubro ao serviço do Brasil, num encontro frente ao Uruguai (derrota por 2-0), de apuramento para o Mundial2026.



Nesse encontro, o antigo avançado de Paris Saint-Germain, FC Barcelona e Santos sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior e meniscos do joelho esquerdo e teve de sair de campo de maca.



O médico da seleção do Brasil, Rodrigo Lasmar, disse que são necessários pelo menos nove meses de reabilitação para voltar a jogar, depois de uma lesão deste tipo, uma das mais graves para um jogador de futebol.



O médico descartou a participação de Neymar na Copa América 2024, que vai reunir, entre 20 de junho e 14 de julho, 10 países da América do Sul e seis países da Concacaf (América do Norte, América Central e Caribe).



Neymar “não vai ter tempo, é muito cedo. Não adianta correr riscos desnecessários”, disse Lasmar à emissora brasileira Rádio 98 FM. "Temos de ter paciência. Falar em retorno antes dos nove meses é cedo", acrescentou.



O médico garantiu, no entanto, que o jogador de 31 anos poderá regressar ao nível que tinha antes da lesão.



“Esperamos que esteja totalmente recuperado após esse período, pronto para voltar ao jogo de alto nível, com bons resultados, sem qualquer tipo de restrição”, disse Lasmar.