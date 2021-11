Neymar fora dos relvados entre seis e oito semanas devido a lesão

"Os exames realizados ontem (domingo) à noite confirmam que Neymar sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo, com lesão ligamentar. É previsível uma indisponibilidade de seis a oito semanas", explicou o Paris Saint-Germain, em comunicado.



O clube parisiense acrescentou que mais exames serão realizados nas próximas 72 horas para avaliar a evolução da lesão do internacional brasileiro.



No domingo, Neymar saiu lesionado aos 87 minutos, após um desarme de um adversário, no triunfo do Paris Saint-Germain (3-1) no campo do Saint-Étienne, em encontro da 15.ª jornada da liga francesa.



"Infelizmente, estes contratempos fazem parte da vida de um atleta. Voltarei melhor e mais forte", escreveu o jogador, de 29 anos, na conta oficial na rede social Instagram.



Neymar deverá regressar em fevereiro a tempo dos oitavos de final da Liga dos Campeões, fase que o Paris Saint-Germain já assegurou, mas está em dúvida para os dois jogos de qualificação para o Mundial2022, que o Brasil vai realizar no início do ano (Equador e Paraguai). Os 'canarinhos' estão já apurados para a fase final, no Qatar.



Esta temporada, a sua quinta no PSG, o avançado brasileiro leva três golos em 14 jogos, em todas as provas.



Formado e com início de carreira no Santos, Neymar ainda representou o FC Barcelona durante quatro épocas antes de rumar a Paris.