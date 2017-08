Neymar Jr. reforça o Paris Saint-Germain

Inês Geraldo - RTP 03 Ago, 2017, 20:51 | Futebol Internacional

Depois de semanas de polémica, a confirmação. Neymar Jr. é jogador do Paris Saint-Germain. O internacional brasileiro assinou contrato com o clube francês, depois de os seus representantes terem entregado um cheque de 222 milhões de euros ao Barcelona, ativando a cláusula de rescisão do jogador.



Neymar Jr. transforma-se no jogador cuja transferência é a mais cara de sempre, suplantando o valor pago pelo Manchester United por Paul Pogba à Juventus, em 2016 (120 milhões de euros). O PSG pagou os 222 milhões de euros da cláusula de rescisão do jogador, que agora se junta aos compatriotas Thiago Silva, Lucas Moura, Marquinhos e Dani Alves em Paris.



Aos 25 anos, o jogador brasileiro dá um novo passo na carreira de forma a tornar-se na principal referência do clube da capital francesa, depois de passar os últimos quatro anos na sombra de Leo Messi, no FC Barcelona. Com o contrato assinado com o vice-campeão francês, Neymar já pode jogar na Liga Francesa, com o PSG a receber o Amiens, no próximo sábado, às 16h00.



Pelo clube blaugrana, Neymar disputou mais de 180 partidas, nas quais marcou 105 golos e realizou 80 assistências. Venceu oito títulos, dos quais se destacam duas Ligas Espanholas, uma Liga dos Campeões e um Campeonato Mundial de Clubes.



Internacional pela seleção brasileira, Neymar já levantou um troféu pela Canarinha: uma Taça da Confederações, em 2013. Em 2016, foi o jogador de 25 anos quem marcou o penálti decisivo que permitiu ao Brasil vencer o único título que lhe faltava: o ouro olímpico. Já representou o escrete por 77 vezes e leva 52 golos marcados, sendo neste momento, o avançado brasileiro, em atividade, com mais golos marcados.



Neymar começou cedo a carreira profissional no Santos, do Brasileirão. No Peixe, começou a jogar em 2009 e representou a equipa brasileira por 225 vezes, nas quais registou 136 golos. Venceu três títulos: uma Copa do Brasil, uma Taça Libertadores e uma Recopa Sudamericana.

Episódios de uma transferência astronómica

Nas últimas semanas, a saída do astro brasileiro do Barcelona começou por ser notícia na imprensa mundial e na última semana ganhou novos contornos, com os principais responsáveis do Paris Saint-Germain a darem conta do interesse em ter os préstimos do jogador no seu plantel e com o jogador a dar mostras de descontetamento nos treinos.



O FC Barcelona avisou que o jogador só saía mediante pagamento da cláusula de rescisão que acabou por ser paga esta quinta-feira, apesar de alguns precalços. Javier Tebas avisou que a Liga Espanhola não aceitaria o dinheiro proveniente do clube francês por ser de proveniência duvidosa e assim foi. Na manhã desta quinta-feira, o organismo que rege o futebol espanhol não aceitou o cheque da cláusula de rescisão de Neymar.



Com resposta negativa proviente da Liga Espanhola, os representantes de Neymar mudaram de estratégia e dirigiram-se aos escritórios do FC Barcelona, na cidade condal, para entregarem o cheque. Depois de aprovado por um notário, o clube catalão confirmou que o internacional brasileiro tinha pago a cláusula de rescisão e já não era jogador do clube que havia representado nas últimas quatro épocas.



Logo depois de o depósito ter sido aceite, o jogador voou até Paris num avião particular e assinou contrato com o PSG para os próximos cinco anos, terminando um dos mais polémicos episódios do futebol moderno, em que se registou a transferência mais cara de sempre: 222 milhões de euros.