Neymar paga cláusula de rescisão e já não jogador do Barcelona

RTP 03 Ago, 2017, 18:10 / atualizado em 03 Ago, 2017, 18:10 | Futebol Internacional

De acordo com a imprensa catalã, depois da recusa da Liga Espanhola em receber os 222 milhões de euros da cláusula de rescisão de Neymar Jr., os advogados do jogador mudaram de estratégia e entregaram o montante diretamente aos responsáveis do FC Barcelona.



A Liga Espanhola é apenas um dos depositantes neste tipo de transferências, pelo que os representantes do internacional brasileiro entregaram o montante pago pelo Paris Saint-Germain ao Barcelona. A transferência foi aceite pelos responsáveis blaugrana, o que faz com que Neymar já não seja jogador dos catalães.



Este é mais um episódio na transferência do jogador de 25 anos para o PSG, que se vai tornar na mais cara transferência de sempre do futebol. A entrega do cheque, recebido pelos responsáveis do Barcelona, foi comprovado por um notário, terminando assim a ligação de Neymar ao clube da cidade Condal.



Esta manhã, Javier Tebas, líder da Liga Espanhola, havia recusado receber a quantia da cláusula de rescisão de Neymar, descrevendo a ação do PSG como doping financeiro e colocando sérias dúvidas à maneira como o clube parisiense conduziu a operação.