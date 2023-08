Neymar para quatro semanas no Al Hilal

O internacional brasileiro, que se transferiu dos franceses do Paris Saint-Germain para o Al Hilal, vai ter de aguardar para fazer o primeiro jogo na nova equipa, devido a duas lesões no quadricípite direito, ambas no músculo reto femoral.Segundo revela um relatório médico do clube, uma das lesões deverá ser resolvida em breve, no entanto, uma outra afeta o tendão e causou um edema, obrigando um tempo de paragem estimado de quatro semanas a contar da data que Neymar chegou ao clube, em 19 de agosto.O Al Hilal revelou que vai continuar a acompanhar a evolução do avançado brasileiro, tendo previstos novos exames para quinta-feira.