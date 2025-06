Neymar renova com o Santos até ao final de 2025

"Tomei uma decisão e dei ouvidos ao meu coração. O Santos não é apenas a minha equipa, é a minha casa, as minhas raízes, a minha história e a minha vida”, disse o avançado de 33 anos, citado em comunicado pelo clube.



O Santos revela que Neymar assinou contrato com o ‘peixe’ até o fim de 2025, com possibilidade de renovação após o término do vínculo.



Neymar chegou ao Santos depois de rescindir contrato com os sauditas do Al Hilal, então treinados pelo português Jorge Jesus, depois de ter jogado também nos franceses do Paris Saint-Germain e nos espanhóis do FC Barcelona, com vários títulos no currículo.



Desde que regressou ao Santos, Neymar alinhar em 12 jogos, com três golos marcados e três assistências, com o dianteiro a ter no horizonte a participação do Campeonato do Mundo de 2026.