Neymar sem pressa para ganhar a Bola de Ouro

Em entrevista à revista francesa France Football, o brasileiro, de 25 anos, disse que espera alcançar o "sonho" de ser considerado o melhor futebolista do mundo, mas que não joga "obcecado com essa meta".



"Claro que sonho ser o melhor, mas as pessoas falam disso como se não o conseguisse estando aqui [no FC Barcelona]. Penso que posso chegar lá, mas com calma e tranquilidade. Não tenho pressa", afirmou o extremo, que joga nos catalães desde 2013.



Neymar, colega de equipa de André Gomes, deixou ainda elogios para o 'líder' dos catalães Lionel Messi, que considera "o melhor de todos", explicando que se sente bem no papel que tem dentro da equipa.



"O que eu quero é jogar com os melhores do mundo", atirou, dizendo ainda que para que a temporada do Barcelona, segundo classificado da liga espanhola, seja "um verdadeiro êxito, tem de ganhar o campeonato e a Taça do Rei", cuja final disputam com o Alavés, em 27 de maio.



O 'capitão' da seleção brasileira elogiou ainda o bom momento do 'escrete', que "melhorou" com a chegada do selecionador Tite e que tem "evoluído coletivamente", graças a uma nova "forma de jogar" e a uma "linha de conduta" que oferece confiança.