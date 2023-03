Neymar vai ser operado ao tornozelo e para "três a quatro meses"

O clube francês estima uma paragem de "três a quatro meses" até o 'canarinho' voltar a estar apto a competir, depois da lesão sofrida em 19 de fevereiro em jogo do campeonato gaulês contra o Lille.



De acordo com a equipa médica dos parisientes, Neymar, que vai ser operado em Doha, "apresentou vários episódios de instabilidade do tornozelo direito nos últimos anos".



Perante esta evidência, os responsáveis clínicos "recomendaram uma operação de reparação ligamentar, a fim de evitar uma lesão com grande risco de reincidência".



Face a este cenário, o atacante de 31 anos, colega de Danilo Pereira, Vitinha, Renato Sanches e Nuno Mendes, só deverá voltar à competição na temporada 2023/24.