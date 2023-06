N`Golo Kanté junta-se a Benzema no Al-Ittihad

”, adiantou o clube na rede social Twitter, numa mensagem acompanhada de um vídeo do médio ex-Chelsea equipado com as cores do clube de Jeddah.Kanté, que jogou as últimas sete épocas no Chelsea, disse estar entusiasmado de jogar pelos "tigres" e o seu compatriota Karim Benzema, igualmente reforço para Nuno Espírito Santo, aproveitou para lhe dar as boas-vindas.”, comentou Benzema numa mensagem de vídeo.N’Golo Kanté, de 32 anos, tinha assinado no início de junho um pré-contrato de três anos com o Al-Ittihad, mas estava dependente dos exames médicos realizados, depois de uma fase da carreira em que foi afetado por várias lesões.O Al-Ittihad, atual campeão saudita, rivalizou na última época com o Al Nassr, equipa de Cristiano Ronaldo e Talisca, que terminou o campeonato em segundo lugar, a cinco pontos.