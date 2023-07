Nhu Huynh sonha marcar a Portugal

Na conferência de imprensa de antevisão do encontro, no Waikato Stadium, em Hamilton, a avançada das vietnamitas, de 31 anos, afirmou que “seria maravilhoso marcar” um golo à seleção das quinas.”, disse.Nhu Huynh perspetiva, porém, dificuldades no embate com as portuguesas.”, disse, acrescentando: “”.Em termos individuais, a capitã do Vietname destacou a número 10 lusa: “”.O Vietname estreou-se com um desaire com os Estados Unidos, por 3-0, e está a desfrutar imenso desta primeira experiência num Mundial.”, finalizou.Ao lado da capitã, numa conferência de imprensa com tradução simultânea, como acontece em todos os jogos, o selecionador Duc Chung Mai perspetivou, por seu lado, “”.“Portugal está no 21.º lugar do ranking FIFA e o Vietname no 32.º. Portugal vai atacar e o Vietname tem de defender bem e atacar muito rápido assim que tiver a bola”, afirmou o técnico vietnamita.Confrontado pelos jornalistas vietnamitas, Duc Chung Mai rejeitou a pressão pelo facto de as vizinhas Filipinas terem vencido a Nova Zelândia, afirmando, aliás, que o conseguiram porque “tiveram muita sorte”.”, insistiu o técnico.O selecionador do Vietname lembrou ainda que já é um “grande sucesso” estar presente no Mundial2023, mas garantiu que a sua seleção está agora muito melhor preparada para estes jogos do que há meses.”, garantiu o técnico.Portugal e Vietname defrontam-se na quinta-feira, pelas 8h30 em Lisboa, no Waikato Stadium, em Hamilton, com arbitragem de Salima Mukansanga, do Ruanda.