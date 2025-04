Nice impõe primeira derrota na Liga francesa ao tetracampeão Paris Saint-Germain

No Parque dos Príncipes, em Paris, o conjunto da Riviera causou surpresa com golos de Morgan Sanson (34 e 46 minutos) e do burundiano Youssouf Ndayishimiye (70), tendo o espanhol Fabián Ruiz anotado o único tento dos anfitriões (41), que não perdiam para o campeonato há mais de 11 meses, período no qual somaram 26 vitórias e seis empates.



Vitinha foi titular, tal como os compatriotas Nuno Mendes e João Neves, rendido aos 59 minutos, ao passo que o também internacional português Gonçalo Ramos entrou aos 68.



Recém-campeão francês pela 13.ª vez, e quarta seguida, o PSG lidera com 78 pontos e averbou a primeira derrota em competições domésticas em 2024/25, antes de visitar os ingleses do Arsenal na terça-feira, na abertura das meias-finais da Liga dos Campeões.



O Nice subiu provisoriamente à quarta posição, derradeira de entrada na principal prova continental de clubes na próxima época, com os mesmos 54 pontos do Mónaco, terceiro classificado, que defrontará fora o antepenúltimo Le Havre no sábado, um dia antes de o Marselha, segundo, com 55, receber o Brest e de o Lille, quinto, com 53, visitar o Angers.