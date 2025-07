Nice uma equipa sem grandes estrelas

Quatro vezes campeão francês na década de 1950, o Nice apenas participou na antiga Taça dos Campeões Europeus em 1956/57 e em 1959/60, chegando em ambas aos quartos de final, contudo nunca esteve no novo formato da "Champions", caindo no play-off em 2017/18.



A equipa do Cote d’Azur regressou às competições europeias na última temporada, caindo na fase de grupos da Liga Europa, depois do quinto lugar em 2023/24, então orientada pelo italiano Francesco Farioli, atual treinador do FC Porto.



Os bons resultados do Nice têm sido feitos com um plantel sem grandes estrelas, que este ano perdeu o guarda-redes polaco Marcin Bulka, titular da última temporada, conseguindo um grande negócio com o defesa Jean-Clair Todibo, que passou pelo Benfica, vendido por 40 milhões de euros ao West Ham, ao qual esteve emprestado na última temporada.



O extremo sueco Isak Jansson, contratado ao Rapid Viena, e o guarda-redes senegalês Yehvann Diouf, proveniente do Reims, são, para já, os grandes reforços do Nice, que assegurou ainda os jovens Gabin Bernardeau, a custo zero, e Juma Bah, por empréstimo do Manchester City.



No plantel mantém-se o veteraníssimo brasileiro Dante, de 41 anos e que passou, entre outros, pelo Bayern Munique, assim como o avançado costa-marfinense Evan Guessand, melhor marcador da última temporada, com 13 golos, mais dois do que o francês Gaetan Laborde, que também continua na equipa.



O Benfica vai jogar pela 40.ª vez com uma equipa francesa, com as quais tem vantagem no confronto direto, com 19 vitórias, 11 empates e nove derrotas, sendo que o último confronto ocorreu no play-off de acesso aos oitavos de final da ‘Champions’ da última época, no qual afastou o Mónaco, com o qual já se tinha cruzado também na fase de liga.



Naquele que será o primeiro confronto oficial entre as duas equipas – as "águias" venceram por 3-0 num particular em 2022 –, o Benfica visita o Nice a 5 ou 6 de agosto, recebendo os franceses a 12 de agosto.