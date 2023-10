Nice vence Marselha e termina dia como líder em França

Poucas horas depois de o Paris Saint-Germain ter chegado à frente , o Nice, a única equipa sem derrotas na prova, bateu o Marselha com um golo de Evann Guessand, aos 80 minutos, e assegurou o primeiro lugar, pelo menos até o Mónaco receber o Metz, no domingo.Do lado do Marselha, sétimo classificado, o avançado português Vitinha assistiu ao encontro do banco de suplentes e o argentino Balerdi foi expulso aos 78 minutos, deixado a equipa de Gattuso com menos unidade.O Nice soma agora 19 pontos no primeiro posto, mais um do que o Paris Saint-Germain, segundo classificado, que recebeu e bateu o Estrasburgo, por 3-0, e dois do que o Mónaco, líder à entrada para esta ronda.