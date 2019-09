Nice vence Rennes e junta-se aos líderes do campeonato francês

Lusa Comentários 01 Set, 2019, 17:46 | Futebol Internacional

O Rennes foi o primeiro a marcar, com um golo na própria baliza do guarda-redes do Rennes, o argentino Benítez, aos 25 minutos, mas os visitantes conseguiram a reviravolta na segunda parte, graças aos golos de Cyprien, aos 63, na conversão de uma grande penalidade, e do senegalês Coly, aos 90+2.



Com este triunfo, Rennes, Nice, Angers e o bicampeão Paris Saint-Germain dividem o primeiro lugar, com nove pontos.



Já o Lille, com José Fonte, Tiago Djaló e Renato Sanches no ‘onze’, desperdiçou a oportunidade de se juntar a este quarteto, ao perder no terreno do Reims, por 2-0.



O maliano Moussa Doumbia, aos 73 minutos, na conversão de um castigo máximo, e Oudin, aos 90, marcaram os golos dos anfitriões, num encontro em que o Lille ficou em inferioridade numérica aos 52, por expulsão do turco Yazici, e desperdiçou uma grande penalidade aos 90+3, por Bamba.



O Estrasburgo e o Mónaco, de Leonardo Jardim, defrontam-se ainda hoje, num encontro entre duas equipas que ainda não venceram na competição, antes de o Marselha, de André Villas-Boas, que soma quatro pontos, receber o Saint-Étienne.