Nico González coloca City na final da Taça de Inglaterra

No estádio de Wembley, em Londres, o City chegou, assim, à quarta final consecutiva na competição e à 15.ª da sua história, procurando agora conquistar o troféu pela oitava vez, depois do último triunfo em 2022/23.



O Southampton, orientado pelo alemão Tonda Eckert, surpreendeu ao inaugurar o marcador aos 79 minutos, através de Finn Azaz.



A resposta dos comandados do catalão Pep Guardiola surgiu rapidamente: aos 82 minutos, Jérémy Doku restabeleceu a igualdade, após canto de Tijjani Reijnders.



A reviravolta ficou consumada aos 87 minutos, quando Nico González, ex-FC Porto, marcou de fora da área, garantindo o apuramento dos ‘citizens’.



O internacional português Matheus Nunes foi titular e completou todo o encontro, enquanto Bernardo Silva entrou aos 85 minutos para o lugar de Reijnders.



Com esta vitória, o City volta a Wembley, onde tentará recuperar o troféu que perdeu nas últimas duas finais — frente ao Crystal Palace e ao Manchester United — depois de ter vencido os ‘red devils’ em 2022/23 por 2-1, com dois golos de İlkay Gündogan, num jogo em que Bruno Fernandes marcou para o rival.



Os ‘azuis celestes’ aguardam agora o adversário da final, marcada para 16 de maio em Wembley, que sairá da partida entre Chelsea e Leeds, agendada para domingo.



