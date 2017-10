Nigéria é a primeira seleção africana qualificada

Lusa 07 Out, 2017, 19:03 | Futebol Internacional

As `super águias` tornaram-se na primeira seleção africana a garantir a presença no Mundial2018, graças ao golo solitário de Iwobi, aos 70 minutos, assegurando o primeiro lugar do agrupamento, com 13 pontos, contra sete dos zambianos, a uma jornada do fim.

Os nigerianos, que têm como melhor resultado o nono lugar no Mundial1994, vão disputar pela sexta vez a fase final de um Mundial, a terceira consecutiva, tornando-se na 11.ª seleção a juntar-se à anfitriã Rússia.

O Mundial de 2018 realiza-se na Rússia, de 14 de junho a 15 de julho de 2018.

