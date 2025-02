Niko Kovac quer colocar o Borussia Dortmund no topo

O treinador Niko Kovac, que assumiu na semana passada o comando do Borussia Dortmund, pretende recolocar o adversário do Sporting no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol na rota das vitórias.

"Queremos trabalhar arduamente, porque acredito que só quem trabalha receberá algo em troca", disse em conferência de imprensa, o treinador croata, de 53 anos, que sucedeu a Nuri Sahin no comando técnico do clube.



Niko Kovac descreveu-se aos jornalistas como um "trabalhador esforçado" que exigirá "disciplina e agressividade" aos seus jogadores.



O finalista da última edição da Liga dos Campeões está em dificuldades no campeonato, ocupando o 11.º lugar na Bundesliga após 20 jogos.



Eliminado da Taça da Alemanha na segunda fase, o Dortmund vai defrontar o Sporting no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, em 11 de fevereiro, em Lisboa, e no dia 19 de fevereiro, em Dortmund.



O croata assinou contrato até 30 de junho de 2026 e é o 10.º treinador nomeado para orientar o clube desde a saída de Jürgen Klopp, em 2015, após sete temporadas.



Kovac, que treinou o Wolfsburgo entre 2022 e 2024, venceu a Taça da Alemanha com o Eintracht Frankfurt, em 2018, numa final frente ao Bayern Munique, clube no qual ingressou algumas semanas depois.



No Bayern, conquistou a "dobradinha" Taça e campeonato em 2018/19, tendo sido despedido pelos bávaros a meio da temporada seguinte.