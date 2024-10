Nistelrooy disponível para orientar o Man. United

“Mesmo como interino, é uma grande honra liderar o clube que amo pelo período que for necessário. Posso prometer que vou continuar a dar tudo para conseguirmos dar a volta à atual situação”, referiu Nistelrooy, numa mensagem divulgada no site do clube.



As declarações do antigo internacional neerlandês são as primeiras desde de que na segunda-feira foi anunciado como treinador interino do United, após a saída de Erik ten Hag, de quem era adjunto.



Na mensagem, Ruud van Nistelrooy enaltece o “potencial do grupo”, no qual se incluem os portugueses Diogo Dalot e Bruno Fernandes, e deixa uma garantia: “É tempo de nos unirmos e de dar tudo para superarmos esta situação. Pela minha experiência, tanto como jogador como treinador, posso garantir que todos estamos unidos”.



Ruud van Nistelrooy prometeu “empenho total” no jogo desta quarta-feira frente ao Leicester, para a Taça da Liga inglesa, o seu primeiro como técnico interino do clube, que na terça-feira manifestou interesse em contratar Rúben Amorim, pelos 10 milhões de euros (ME) da cláusula de rescisão do atual técnico do Sporting.



Horas depois de o Sporting ter confirmado o interesse do clube inglês, e após a vitória por 3-1 frente ao Nacional na Taça da Liga, Rúben Amorim afirmou que a sua eventual saída para o United é um “assunto que não está decidido”, mas assumiu que a transferência para Inglaterra está dependente apenas da sua decisão.



Na segunda-feira, o neerlandês Erik Ten Hag foi dispensado do comando técnico da equipa, atual 14.ª classificada da Liga inglesa de futebol, e ainda sem triunfos na Liga Europa, competição na para a qual já empatou com o FC Porto (3-3).