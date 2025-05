Noah, de Rui Mota, conquista Taça da Arménia e faz `dobradinha`

Ferreira, aos 40 e aos 57 minutos, e o brasileiro Matheus Aias (87) decidiram a final a favor da equipa dos seus compatriotas, com Bruno Almeida e Gonçalo Silva igualmente titulares – Gonçalo Gregório não jogou.



Para o Ararat, em que João Queirós foi titular, não bastou o golo do camaronês Noubissi, aos 44, com o colombiano Junior Bueno expulso aos 90+6, não repetindo o triunfo da temporada transata, sendo derrotados de novo pelo Noah numa final, depois de estes conseguirem o primeiro título ante o mesmo oponente em 2020.



Fundado em 2017 como Artsakh, designação alterada dois anos depois, o Noah selou sexta-feira a primeira conquista do campeonato, ao fim de sete presenças no escalão principal, juntando-lhe agora a Taça, na primeira ‘dobradinha’ da sua história.



Contratado em junho de 2024, após ter começado a carreira de técnico principal com os georgianos do Dila, Rui Mota, de 46 anos, fez do Noah o primeiro clube em quatro edições da Liga Conferência a atingir a fase regular depois de superar todas as quatro pré-eliminatórias.



Na nova fase de liga da terceira prova europeia de clubes, foi 31.º classificado, entre 36 participantes, ao somar quatro pontos em seis jornadas, três abaixo da 24.ª posição, derradeira de acesso ao play-off de acesso aos oitavos de final.