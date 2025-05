Noah, de Rui Mota, sagra-se campeão arménio pela primeira vez

Em Abovyan, Hovhannes Hambardzumyan (17 minutos) e o bósnio Nermin Zolotić (22), antigo defesa central do Casa Pia, da I Liga portuguesa, fizeram os golos dos anfitriões, enquanto o russo Daniil Kulikov reduziu para a equipa dos arredores de Yerevan (45+3).



Os portugueses Gonçalo Silva e Hélder Ferreira alinharam de início pelo Noah, que teve Bruno Almeida como suplente utilizado, mas não contou com Gonçalo Gregório, melhor marcador da prova, com 20 tentos - acumula ainda cinco assistências -, em 25 partidas.



À entrada para as três rondas finais, a equipa de Rui Mota reforçou a liderança, com 71 pontos, ficando de forma provisória com 14 de avanço sobre o Ararat-Armenia, segundo classificado, que tem menos um encontro, mas já não pode alcançar a primeira posição.



Fundado em 2017 como Artsakh, designação alterada dois anos depois, o Noah selou o título ao fim de sete presenças no escalão principal e é o 10.º clube distinto a figurar no palmarés da prova, na qual já tinha sido vice-campeão em 2019/20, 2020/21 e 2023/24.



Rui Mota, de 46 anos, pode alcançar a ‘dobradinha’ na terça-feira, caso o Noah vença o Ararat-Armenia na final da Taça da Arménia, um dos dois troféus que o clube ostentava antes da chegada do ex-treinador adjunto de Ricardo Sá Pinto, a par da Supertaça local.



Contratado em junho de 2024, após ter começado a carreira de técnico principal com os georgianos do Dila, Rui Mota fez do Noah o primeiro clube em quatro edições da Liga Conferência a atingir a fase regular depois de superar todas as quatro pré-eliminatórias.



Na nova fase de liga da terceira prova europeia de clubes, o agora campeão arménio foi 31.º classificado, entre 36 participantes, ao somar quatro pontos em seis jornadas, três abaixo da 24.ª posição, derradeira de acesso ao play-off de acesso aos oitavos de final.