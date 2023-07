Norte-americano Christian Pulisic deixa o Chelsea para reforçar o AC Milan

O futebolista internacional norte-americano Christian Pulisic foi contratado pelo AC Milan ao Chelsea, tendo assinado um contrato de quatro temporadas com os italianos, até 2027, com outra de opção, anunciaram hoje os dois clubes nos respetivos sites oficiais.

Apesar de nenhum dos clubes ter revelado os valores envolvidos no negócio, tanto a imprensa transalpina como a inglesa referem que o emblema ‘rossonero’, em que alinha o internacional português Rafael Leão, vai pagar cerca de 20 milhões de euros (ME) pelo extremo, de 24 anos.



Pulisic estava no Chelsea desde 2019, quando foi contratado ao Borussia Dortmund, por 64 ME, tendo nestes quatro anos participado em 145 jogos e marcado 26 golos pelos ‘blues’.



O norte-americano é o segundo jogador recrutado pelo AC Milan ao Chelsea neste ‘mercado’, depois do médio inglês Ruben Loftus-Cheek, numa lista reforços para 2023/24 que inclui ainda o guarda-redes Marco Sportiello (ex-Atalanta) e o avançado argentino Luka Romero (ex-Lazio).