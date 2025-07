Noruega é a primeira apurada para os quartos de final

O triunfo das norueguesas, aliado à vitória da anfitriã Suíça ante a Islândia (2-0), apurou desde já as nórdicas, que ainda assim tiveram hoje de ‘suar’ para conseguir levar de vencida a rival regional.



Um autogolo de Eva Nyström, logo aos três minutos, adiantou as norueguesas, após uma arrancada de Caroline Graham Hansen, mas Sevenius empatou, aos 32, com um belo remate.



Até final, muito tentaram as norueguesas, lideradas pela regressada capitã Ada Hegerberg, e a recompensa veio por Hansen, ‘estrela’ do FC Barcelona, com o 2-1 decisivo, aos 84 minutos.



Foi um grande golo da avançada, que começou a jogada a 40 metros da baliza contrária e fintou várias defesas antes de ‘picar’ a bola, já dentro da pequena área, para consumar o triunfo norueguês.



O resultado deixa as nórdicas com seis pontos no topo do grupo A, de que já não sairão na terceira jornada, em que defrontam a já eliminada Islândia (zero pontos), deixando Finlândia e Suíça (três cada) a baterem-se pelo outro lugar de apuramento.



Em Berna, as suíças lograram apenas a sua segunda vitória em Europeus, e de novo contra a Islândia, somando os primeiros três pontos no torneio que organizam e no qual apostaram, com a contratação da veterana selecionadora Pia Sundhage.



Os golos só surgiram na reta final do encontro, em que Reuteler, aos 76 minutos, desfez o ‘nulo’, antes de um remate da jogadora da Roma Pilgrim, de fora da área e com um desvio fortuito, fechar as contas, em cima dos 90.



As suíças ficam, assim, com um golo de vantagem (três marcados contra dois das finlandesas, tendo ambas sofrido dois) no confronto direto pelo segundo lugar, podendo jogar com essa vantagem no desfecho ante as nórdicas.



Na segunda-feira, a seleção portuguesa defronta a Itália depois da goleada por 5-0 sofrida ante a Espanha, que defronta a Bélgica. Espanholas e italianas podem apurar-se desde já e fechar as contas do grupo se vencerem os seus encontros.