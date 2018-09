Nós Lá Fora

Foto: DR

Na primeira época venceu a Taça, a temporada passada sagrou-se campeão quebrando a hegemonia do Olympiakos.







Depois fez o habitual percurso da formação do Futebol Clube do Porto, passou pelo Padroense, o clube que permite aos portistas apresentarem duas equipas nos campeonatos nacionais, uma do primeiro ano do escalão, a outra com a idade máxima permitida.

Na idade de juvenil foi para o Leixões, três anos na formação e o primeiro contrato como profissional quando chegou aos seniores.



Aceitou ser emprestado para jogar mais, mesmo que a opção fosse da terceira divisão, e regressou ao Padroense, subiu de divisão e na terceira época esteve quase a garantir outra promoção.



O próximo desafio foram duas temporadas no Santa Clara na II Liga. Jogou na I Liga ao serviço do Moreirense, estava para renovar o contrato mas surgiram convites da Espanha, Grécia e Polónia.

Escolheu o AEK de Atenas, chegou em plena crise grega, outro português que estava no clube, Hélder Barbosa ajudou-o na adaptação a um país muito parecido nas gentes, comida e clima a Portugal.

O AEK também vinha de uma crise financeira, tinha subido nesse ano da segunda divisão mas no ano de estreia, André Simões festejou a conquista da Taça.



Este ano festejou o título. Na nova temporada entrada em grande, o AEK qualificou-se para a fase de grupos da liga dos campeões e vai defrontar o Bayern de Munique, Benfica e Ajax.

O futuro deverá passar pela renovação com o AEK.

Depois fez o habitual percurso da formação do Futebol Clube do Porto, passou pelo Padroense, o clube que permite aos portistas apresentarem duas equipas nos campeonatos nacionais, uma do primeiro ano do escalão, a outra com a idade máxima permitida.Na idade de juvenil foi para o Leixões, três anos na formação e o primeiro contrato como profissional quando chegou aos seniores.Aceitou ser emprestado para jogar mais, mesmo que a opção fosse da terceira divisão, e regressou ao Padroense, subiu de divisão e na terceira época esteve quase a garantir outra promoção.O próximo desafio foram duas temporadas no Santa Clara na II Liga. Jogou na I Liga ao serviço do Moreirense, estava para renovar o contrato mas surgiram convites da Espanha, Grécia e Polónia.

O AEK qualificou-se para a fase de grupos da Liga dos Campeões e está integrado no grupo do Benfica, onde também estão o Bayern de Munique e o Ajax.A bola sempre acompanhou André Simões, primeiro junto ao café dos Pais, depois na formação do Futebol Clube do Porto para onde foi quando a Mãe viu um anúncio no jornal da realização de treinos de captação e foi logo convidado a ficar.