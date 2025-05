Notthingham empata fora com Crystal Palace

No Selhurst Park, situado no sul de Londres, o "nulo" persistiu no primeiro tempo, mas, após o descanso, o penálti cobrado Eberechi Eze deu vantagem aos anfitriões, aos 60 minutos.



A resposta do Forest não demorou a chegar e, quatro minutos depois, o brasileiro Murilo foi oportuno ao desviar um remate do colega Neco Williams, enganando o guarda-redes Dean Henderson.



O internacional luso Jota Silva não foi opção para o compatriota Nuno Espírito Santo e viu o empate do banco de suplentes.



Desta forma, a equipa do técnico luso mantém o sexto posto, com 61 pontos, estando a dois do Chelsea (quinto colocado) e do Newcastle (quarto).



Já os "eagles", sem vencerem há cinco jogos seguidos, seguem em 12.º, com 46.