Nottingham, de Espírito Santo, deixa fugir a Liga dos Campeões

A 38.ª e última jornada iniciou-se com muito por decidir ainda quanto a ida às competições europeias, tendo Manchester City, Chelsea e Newcastle assegurado os últimos 'bilhetes', juntando-se ao campeão Liverpool, ao 'vice' Arsenal e ao Tottenham, apurado pelo triunfo na Liga Europa.



Aston Villa e Crystal Palace, por ter vencido a Taça de Inglaterra, vão á Liga Europa e o Forest, que fecha o campeonato em sétimo, vai à Liga Europa.



Para a equipa de Nuno Espírito Santo, que chegou a ser destacada terceira do campeonato, a derrota de hoje com o Chelsea, por 1-0, é especialmente dura, porque Newcastle e Aston Villa também perderam, pelo que a vitória de hoje no City Ground valia o quarto lugar.



Colvill, a passe de Pedro Neto, marcou o único golo da partida, aos 50 minutos. Jota Silva foi suplente utilizado no Forest.



O Manchester City, com Bernardo Silva, Matheus Nunes e Ruben Dias na equipa, defendeu bem o terceiro lugar, com uma vitória por 2-0 em casa do Fulham, de Marco Silva.



Os golos foram apontados por Gundongan, aos 21 minutos, e Haaland, aos 72, de grande penalidade.



No 'pódio' do campeonato ficam Liverpool (84 pontos), Arsenal (74) e Manchester City (71).



Em Liverpool, Moahmed Salah ainda marcou no empate frente ao Crystal Palace (1-1), feito que foi insuficiente para ganhar a corrida à Bota de Ouro da Ligas europeias, que assim fica para o francês do Real Madrid Kyliam Mbappé.



Diogo Jota jogou a última meia hora na formação do Liverpool.



Na luta pelos outros lugares da 'Champions', o Newcastle ia comprometendo, ao perder em casa com o Everton, por 1-0, mas beneficia do mau dia do Forest e também do Aston Villa, derrotado por 2-0 em Old Trafford pelo Manchester United, de Ruben Amorim.



O Chelsea termina com 69 pontos, Newcastle e Aston Villa com 66 e o Nothingam Forest, o último 'europeu', com 65.



O desempate entre o Newcastle e os 'villains' é feito pela diferença de golos total, respetivamente de 21 e sete.



Em Old Trafford, jogaram Diogo Dalot e Bruno Fernandes, que fez a assistência para o primeiro golo, de Diallo, com a vitória a ser confirmada por Eriksen, de grande penalidade.



O Wolverhampton, de Vítor Pereira, com José Sá, Gonçalo Guedes, Nelson Semedo e Rodrigo Gomes na equipa, termina a época a empatar 1-1 com o Brentford, terminando uma série de três derrotas, mas já com a manutenção assegurada, em 16.º, um lugar â frente do Tottenham, primeira equipa que não desce.



A despromoção, que estava definida há algumas jornadas, atinge Leicester, Ipswich e Southampton - todos derrotados na derradeira ronda.



São promovidos ao campeonato principal Leeds, Burnley e Sunderland.