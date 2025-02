Nottingham, de Nuno Espírito Santo, atropela Brighton com goleada histórica

O treinador português, que viu o surpreendente Nottingham ser goleado na última jornada (5-0 diante do Bournemouth), não podia ter tido melhor resposta, em jogo em que 'destruiu' o Brighton, com Chris Wood em ‘grande’, com um ‘hat-trick’.



Chris Wood foi o primeiro jogador a marcar um 'hat-trick' no City Ground, em casa, desde o feito de Nigel Clough, diante do Queens Park Rangers, em dezembro de 1987.



Os três golos do avançado do Forest, aos 32, 64 e 70 minutos, este de grande penalidade, seguiram-se aos de Dunk, um autogolo aos 12 minutos, e de Gibbs-White, aos 25, e já muito perto do final foram Neco Williams (90) e Jota Silva (90+1) a fazerem o sexto e o sétimo.



Jota Silva, que tinha entrado aos 73 minutos para render Gibbs-White, e cumpre a sua primeira época no Forest, conseguiu intercetar um mau passe do guarda-redes Verbruggen, para disparar para o sétimo da sua equipa, naquele que foi o seu primeiro golo no campeonato.



A pesada goleada teve também, em muito, o contributo do sueco Anthony Elanga, que assistiu aos 25, 32 e 64 minutos.



O resultado nesta 23.ª jornada iguala a maior vitória da história do Nottingham na Liga, alcançada em 1991, num triunfo pelos mesmos números diante do Chelsea.



O Nottingham Forest mantém-se no grupo da frente, com os mesmos 47 pontos de Arsenal (menos um jogo), menos seis do que o Liverpool (menos um jogo) e mais seis do que Manchester City e Newcastle, ambos também com menos um jogo.



A jornada na 'Premier' prossegue ainda hoje com mais cinco jogos, entre os quais a visita do líder Liverpool ao Bournemouth (sétimo), do Fulham (10.º), de Marco Silva, ao Newcastle (quinto) e a receção do Wolverhampton (18.º), de Vítor Pereira, ao Aston Villa (oitavo).