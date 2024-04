Nottingham de Nuno Espírito Santo derrotado pelo Everton

No confronto entre as duas equipas classificadas imediatamente acima da ‘linha de água’, o conjunto da casa venceu com tentos do senegalês Idrissa Gana Gueye, aos 29 minutos, e de Dwight McNeil, aos 76.



André Gomes, campeão europeu em 2016, foi titular nos anfitriões, saindo aos 67 minutos, altura em que entrou Beto, que viria a sair lesionado, de maca, já aos 90+10, cedendo o seu lugar a Chermiti. No Nottingham, Rodrigo Ribeiro entrou aos 80.



O Everton, 16.º colocado, passou a somar 30 pontos e afastou-se dos três lugares de descida, ao contrário do Nottinham, 17.º, que se manteve com 26, mais um do que o Luton (18.º) e três face ao Burnley (19.º).



O Sheffield United, que é 20.º e último, com 16, em 33 jogos, está, praticamente, condenado.