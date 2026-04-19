Nottingham Forest afasta-se dos lugares de despromoção





(Com Lusa)





Depois de eliminar o FC Porto da Liga Europa, o Forest até começou a perder diante do Burnley, que alinhou com Florentino de início, graças ao golo de Zian Flemming, aos 45+3 minutos, numa jogada iniciada pelo ex-Sporting Marcus Edwards.Mas, na segunda parte, um ‘hat-trick’ do capitão Morgan Gibbs-White, que marcou aos 63, 69 e 77 minutos, e um golo de Igor Jesus, aos 90+8, sentenciaram a partida em 4-1 e colocaram o Forest a cinco pontos da zona de despromoção, com 36, no 16.º lugar, mais quatro do que o West Ham, de Nuno Espírito Santo, que apenas entra em campo na segunda-feira.Já o Burnley chegou ao sétimo jogo seguido sem vencer, ocupando o 19.º lugar, com 20 pontos, e vendo a despromoção ao Championship como cada vez mais provável.No dérbi de Merseyside, o Liverpool reagiu à eliminação da ‘champions’ e levou a melhor sobre o Everton, vencendo por 2-1.Os ‘toffees’ viram um golo ser anulado, aos 27 minutos, e o Liverpool adiantar-se no marcador, aos 29, graças a Mo Salah. Beto, internacional pela Guiné-Bissau, empatou a partida, aos 54 minutos, tendo sido substituído aos 73. O golo da vitória surgiu aos 90+10, com o capitão Van Dijk, após um canto, a dar os três pontos aos ‘reds’.Desta forma, o Liverpool fica mais perto de garantir a qualificação para a Liga dos Campeões, ocupando o quinto lugar da Premier League, com 55 pontos, a três de Manchester United e Aston Villa e com mais sete do que o Chelsea. Já o Everton é 10.º, com 47 pontos.Em Birmingham, num jogo frenético, o Aston Villa, quarto classificado, com 58 pontos, bateu o Sunderland, 11.º, com 46, por 4-3.A equipa da casa marcou logo no segundo minuto de jogo, por Olie Watkins, tendo o Sunderland empatado a partida aos nove, por Christopher Rigg. Watkins 'bisou' no minuto 36 e o 3-1 para a equipa de Unay Emery surgiu aos 47 minutos, por Morgan Rogers.O Sunderland marcou dois golos em dois minutos, Trai Hume, aos 86, e Wilson Isidor, aos 87, para restabelecer uma igualdade, que durou até Tammy Abraham, aos 90+3, ‘carimbar’ a vitória da equipa da casa.