Futebol Internacional
Nottingham Forest agudiza crise do campeão Liverpool
O Liverpool agudizou hoje ainda mais a sua crise na Liga inglesa de futebol, depois de perder em casa com o ‘aflito’ Nottingham Forest, por pesados 3-0, na 12.ª jornada.
Com a sexta derrota nos últimos sete jogos no campeonato – apenas venceram o Aston Villa neste período –, os ‘reds’ podem ficar a 11 pontos da liderança, caso o Arsenal vença no domingo o Tottenham.
O brasileiro Murillo colocou o Forest em vantagem aos 33 minutos, com os visitantes a terem ainda um golo anulado a Igor Jesus, aos 35, por mão na bola.
Na segunda parte, o Nottingham Forest confirmou a segunda vitória consecutiva, algo que ainda não tinha conseguido esta época na Premier League, com golos do italiano Nicolò Savona (46) e Morgan Gibbs-White (78).
O Liverpool ocupa provisoriamente o 11.º posto, com 18 pontos, enquanto o Nottingham Forest é 16.º, com 12 pontos, e deixou a zona de despromoção, tal como o West Ham, do seu antigo treinador Nuno Espírito Santo, que subiu a 17.º, com um empate a dois golos em casa do Bournemouth.
Os ‘hammers’ até pareciam estar bem encaminhados para a terceira vitória consecutiva, depois de chegarem ao intervalo a vencer por 2-0, com um 'bis' de Callum Wilson, mas o Bournemouth chegou ao empate, por Marcus Tavernier (69), de penálti, e Enes Unal (81).
Com esta igualdade, os ‘cherries’ saíram dos lugares de qualificação europeia, caindo para a sétima posição, com 19 pontos, ultrapassados por Crystal Palace (quarto), com 20, e Brighton (quinto), com 19, tal como o Sunderland, que desceu a sexto, com 19, depois de perder com o Fulham (14.º).
O mexicano Raúl Jiménez marcou o único golo da equipa treinada pelo português Marco Silva, aos 84 minutos.
Na 20.ª e última posição, ainda sem vitórias, o Wolverhampton, com Toti Gomes no ‘onze’ e José Sá no banco, perdeu em casa com o Crystal Palace, por 2-0, com golos do colombiano Daniel Muñoz (63 minutos) e do espanhol Yeremy Pino (69).
A jogar em casa, o Brighton esteve a perder com o Brentford (12.º), com um golo do brasileiro Igor Thiago (29 minutos), de penálti, mas acabou por vencer por 2-1, graças aos tentos de Danny Welbeck (71) e Jack Hinshelwood (84).
No primeiro encontro do dia, o português Pedro Neto (37 minutos) marcou o primeiro golo do Chelsea, no triunfo sobre o Burnley (2-0), que teve Florentino no ‘onze’, com o argentino Enzo Fernández (88) a confirmar o triunfo.
Com a terceira vitória consecutiva, o Chelsea passou a somar 23 pontos e subiu provisoriamente ao segundo lugar, a três pontos do líder Arsenal, que recebe no domingo o Tottenham, e mais um do que o Manchester City, que joga ainda hoje em casa do Newcastle, enquanto o Burnley caiu para zona de despromoção e é 19.º e antepenúltimo, com 10.
