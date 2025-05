Nottingham Forest continua em crise e Espírito Santo fica com Champions em risco

A fazer uma temporada surpreendente na Premier League, e quando o histórico regresso à Liga dos Campeões, após três décadas de ausência, já parecia algo garantido, a equipa de Nuno Espírito Santo voltou a desiludir, num final de temporada que começa a ser penoso para o treinador português.



Depois de falhar a final da Taça de Inglaterra, o Forest, campeão europeu em 1979 e 1980, aparece na fase decisiva da temporada fora de forma e, com este novo desaire, caiu para o sexto posto, em igualdade com o Chelsea.



No City Ground, o alemão Schade, aos 44 minutos, e congolês Wissa, aos 70, fizeram os golos do Brentford, que segue num confortável 11.º posto, com 49 pontos, e ainda com possibilidade de chegar aos lugares europeus.



Já o Forest, que contou com o internacional português Jota Silva a partir dos 75 minutos, segue na ‘cimeira’ dos candidatos à ‘Champions com 60 pontos, o mesmo que o Chelsea, quinto, a um ponto Manchester City, quarto, e a dois do Newcastle, terceiro.



Atrás, Espírito Santo tem o Aston Villa com 57 pontos e também dentro desta maratona final da Liga inglesa quando o título já está atribuído ao Liverpool e segundo lugar já não parece fugir ao Arsenal.