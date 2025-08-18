Nottingham Forest contrata francês Arnaud Kalimuendo

“O Nottingham Forest tem o prazer de anunciar a contratação de Arnaud Kalimuendo, que se junta ao clube com um contrato de cinco anos”, lê-se no comunicado do Forest, que terá pagado, segundo a imprensa, cerca de 30 milhões de euros pelo avançado, de 23 anos.



Kalimuendo fez quase toda a sua formação no Paris Saint-Germain, que o emprestou ao Lens em 2020/21 e 2021/22, antes de se transferir definitivamente para o Rennes em 2022/23.



“Quando soube do interesse do Forest, fiquei honrado. É um orgulho para mim juntar-me a uma equipa que teve uma temporada forte na última época e tem grande história. Estou preparado para o desafio e chego aqui com alguma experiência. Tive uma boa temporada no último ano, com golos e assistências, mas quero mais e quero atingir um novo nível aqui”, referiu.



Em três temporadas no Rennes, Kalimuendo marcou 40 golos em 112 encontros.