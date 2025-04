Nottingham Forest surpreendido em casa

O golo tardio do médio francês condenou o terceiro classificado da Premier League à segunda derrota seguida, num jogo de pouco caudal ofensivo para a equipa do técnico luso, que apostou em Jota Silva no ‘onze’ titular, sendo substituído aos 59.



Com este resultado, o Forest segue com 57 pontos, contra 62 do segundo, o Arsenal, que ainda joga hoje e pode ‘cavar um fosso’, enquanto o líder Liverpool está destacado, com 73.



Abaixo, a vitória do Manchester City ante o Crystal Palace (5-2) permitiu aos tetracampeões em título chegarem aos 55 pontos, agora a dois do pódio, sendo que Chelsea, com um jogo a menos, e Newcastle, com duas jornadas em atraso, somam 53 pontos.



Se o resultado ameaça as aspirações à Liga dos Campeões da equipa da casa, do lado dos forasteiros foi um regresso aos triunfos, após seis jornadas seguidas sem o conseguir, tranquilo no 14.º posto com 38 pontos.



Na ‘ressaca’ da derrota ante o Paris Saint-Germain (3-1), na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, o Aston Villa foi a casa do lanterna-vermelha, e já despromovido, Southampton vencer por 3-0.



Ante o 20.º e último, que teve Mateus Fernandes no ‘onze’ titular, marcaram Watkins (73), Malen (79) e McGinn (90+4), e o resultado podia ter sido mais volumoso não fossem os dois penáltis falhados por Marco Asensio.



Os ‘villans’ são provisoriamente quintos classificados, com 54 pontos, após conseguirem o quarto triunfo seguido no campeonato, os despromovidos seguem com apenas 10 pontos.



Também a caminho da segunda divisão parece estar o Leicester, que foi empatar 2-2 a casa do nono classificado, o Brighton, com Ricardo Pereira em campo a partir dos 61 minutos.



Os ‘foxes’ estiveram a perder por duas vezes e de ambas conseguiram restabelecer a igualdade, mas somam apenas 18 pontos, no 19.º e penúltimo lugar, a 14 da zona de permanência quando faltam disputar-se 18 até final da Premier League.



Hoje, o Manchester City, com Rúben Dias em campo, ‘virou’ um 2-0 favorável ao Crystal Palace para 5-2, e o dia encerra, em Inglaterra, com a receção do Arsenal ao Brentford, após o triunfo ante o Real Madrid (3-0) na ‘Champions’.