Nottingham Forest vence Exeter na Taça de Inglaterra

Após uma igualdade a duas bolas em casa de um emblema da terceira divisão, a equipa de Espírito Santo chegou a jogar com mais um, incluindo durante todo o prolongamento, mas só nos penáltis se conseguiu impor, por 4-2.



A "voar" na liga inglesa, em que ocupa um surpreendente terceiro lugar, a equipa do técnico luso esteve a perder num jogo só decidido nos penáltis e em que Magennis, com tentos aos cinco e aos 50 minutos, brilhou para os da casa.



O Exeter, que é o 18.º classificado do terceiro escalão do futebol inglês, vinha de cinco jogos seguidos sem vencer e consentiu primeiro a reviravolta para a equipa primodivisionária, com Jota Silva no "onze" titular, por Sosa (15) e Awoniyi (37), mas fez o 2-2 e aguentou o empate até final, mesmo sem o expulso Turns (87).



Sem nada de registo no prolongamento, foi o desempate por grandes penalidades a fazer a diferença, com uma defesa do belga Sels e uma bola na trave a decidirem a partida da quarta eliminatória.



A equipa de Nuno Espírito Santo perdeu ainda o guardião brasileiro Carlos Miguel, que saiu lesionado após ter comprometido num dos golos, e Awoniyi, após um choque aparatoso, tendo sido retirado do estádio de ambulância após uma paragem no encontro de largos minutos.