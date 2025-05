Nottingham Forest vence West Ham e reentra na luta pela `Champions`

Em franca queda nas últimas jornadas, com apenas um triunfo em cinco jogos, o Forest garantiu a vitória diante dos ‘hammers’ com golos de Morgan Gibbs-White, aos 11 minutos, e Milenkovic, aos 61, com Bowen a reduzir, aos 86.



O Forest, que teve Jota Silva a partir dos 90+5, ainda sofreu até aos 90+17 minutos, com largo período de descontos depois de uma análise demorada de videoárbitro no segundo golo.



A equipa segue no sétimo lugar, com os mesmos 65 pontos de Manchester City (sexto, com menos um jogo) e a um de Aston Villa (quinto), Chelsea (quarto) e Newcastle (terceiro, menos um jogo).



Na 38.ª e última jornada, a equipa Nuno Espírito Santo recebe, no domingo, o Chelsea, em jogo que poderá ser decisivo para definir a entrada na Liga dos Campeões.



Também hoje, ao final da manhã, o Everton (13.º) recebeu e venceu o já despromovido Southampton (2-0), em jogo que marcou a despedida dos ‘toffees’ de Goodison Park, recinto que testemunhou oito dos nove títulos da equipa de Liverpool, desde 1892.



O Everton passará a jogar já na próxima época no Everton Stadium, em construção desde 2021 e com capacidade para cerca de 53.000 espetadores, enquanto Goodison Park (39.572 espetadores) será a casa da equipa feminina do clube.