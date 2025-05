Nottingham garante Europa, United derrotado

No campo dos ‘foxes’, já despromovidos, a equipa de Nuno Espírito Santo entrou mal no desafio da 36.ª jornada, já que Conor Coady colocou os anfitriões em vantagem (minuto 16), só que, ainda dentro dos primeiros 45 minutos, Morgan Gibbs-White (25) restabeleceu a igualdade.



Após o regresso dos balneários, Gibbs-White voltou a estar em evidência ao servir o neozelandês Chris Wood (56), mas, a nove minutos do apito final, o argentino Facundo Buonanotte fechou o resultado em 2-2.



Desta forma, o Forest já sabe que vai disputar uma competição europeia na época 2025/26, algo que não acontece desde 1995/96, na altura na extinta Taça UEFA, tendo sido derrotado pelos alemães do Bayern Munique nos quartos de final.



Nos instantes final do encontro, Nuno Espírito Santo lançou o compatriota Jota Silva.



Se tivesse triunfado, o Forest podia ter ascendido aos lugares de acesso à ‘Champions’, contudo, com o empate de hoje assegura, no mínimo, o sétimo lugar, no qual soma 62, contra os 63 de Aston Villa (sexto) e de Chelsea (quinto) e 65 de Manchester City (quarto).



À mesma hora, o United, de Ruben Amorim, que apostou em Bruno Fernandes de início, somou o sétimo jogo seguido sem vencer na Premier League, na receção ao 15.º colocado West Ham (2-0).



Depois de assegurar a presença na final da Liga Europa, na qual vão defrontar o Tottenham, os ‘red devils’ continuam a desiludir no campeonato, com os tentos do checo Soucek (26) e Jarrod Bowen (57) a agudizarem a crise.



Igualmente afundado na tabela, mas na 17.ª posição, com 38, apenas menos um do que o United (16.º), está o Tottenham, que somou mais uma derrota, a 20.ª na prova, contra o Crystal Palace (2-0).



Eberechi Eze (45 e 48), autor de um ‘bis’, resolveu o jogo para o emblema do sul de Londres, que ocupa um confortável 12.º posto, com 49 pontos.