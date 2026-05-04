Nottingham volta a vencer e Vítor Pereira respira de alívio em Inglaterra

Com este triunfo em Stamford Bridge, o Forest passou a somar 42 pontos, mais seis do que o West Ham, de Nuno Espírito Santos, que ocupa o 18.º posto, o último que dá a despromoção ao segundo escalão, já que Burnley, 19.º, e Wolverhampton, 20.º, têm destino traçado para o Championship, segundo escalão em Inglaterra.



Isto significa que a luta para continuar na Premier League ficou quase reduzida a West Ham e Tottenham, que vão para as últimas três rondas separados por um ponto.



Golos do nigeriano Taiwo Awoniyi, aos dois e 52 minutos, e pelo meio do brasileiro Igor Jesus, aos 15, de grande penalidade, puseram Vítor Pereira a festejar, numa dia para esquecer do Chelsea, que ainda reduziu nos descontos, aos 90+3, pelo também brasileiro João Pedro.



Numa partida que teve o selecionador português Roberto Martínez nas bancadas, Dário Essugo como suplente não utilizado e Pedro Neto ausente devido a lesão, o Chelsea sofreu a sexta derrota seguida na prova e igualou o seu pior registo de sempre na ‘era’ Premier League. Em 1993/94, também viveu igual fase negativa.



Além do desaire, os londrinos perderam Jesse Derry, que fez a sua estreia absoluta na competição, e o guarda-redes Roberto Sanchez por lesão e tiveram Palmer a falhar uma grande penalidade mesmo em cima do intervalo.



Foi igualmente o adeus aos lugares de ‘Champions’ para o Chelsea, que segue no nono lugar com 48 pontos, na companhia do Fulham, de Marco Silva, agora já sem possibilidade de alcançar o quinto posto.



Contudo, os 'blues' ainda têm possibilidade de conquistar um título, já que ainda vão defrontar o Manchester City na final da Taça de Inglaterra.