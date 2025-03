Nova Zelândia-Caledónia na final da Oceania

Em Wellington, os neozelandeses já tinham o triunfo, praticamente, garantido ainda antes do intervalo, face aos remates certeiros de Chris Wood, aos seis minutos, Sarpreet Singh (16), jogador da União de Leiria, Tyler Bindon (23) e Tim Payne (32).



No segundo tempo, Wood assinou o "hat-trick", aos 56 e 60 minutos, antes do suplente Kosta Barbarouses fechar a contagem, aos 73.



No mesmo local, mas mais cedo, o primeiro tempo entre Nova Caledónia e Taiti, que terminou o encontro reduzido a 10 elementos, não teve golos, com o "nulo" a ser desfeito após o descanso, graças aos golos de Georges Gopo-Fenepej (50 e 76 minutos) e Lues Waya (90+1).



O encontro entre Nova Caledónia, que procura a primeira presença numa fase de final do Campeonato do Mundo, e a Nova Zelândia, presente em 1982 e 2010, está marcado para segunda-feira, no Eden Park, em Auckland.