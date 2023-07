Nova Zelândia e Austrália deram pontapé de saída

Com os Estados Unidos, repletos de estrelas, entre as quais Megan Rapinoe e Alex Morgan, à procura de um “tri” histórico, este é o primeiro campeonato do mundo com 32 seleções, o primeiro a realizar-se no hemisfério sul e o primeiro coorganizado por dois países.Portugal, inserido no grupo E, é um dos estreantes na competição, bem como o Vietname, que defrontará na segunda jornada, em 27 de julho.A estreia da seleção das quinas acontecerá porém diante das experientes vice-campeãs mundiais dos Países Baixos, no domingo, enquanto na terceira e última jornada defrontará as bicampeãs do mundo, os Estados Unidos, em 1 de agosto.Além de Portugal e Vietname, outros “rookies” são Haiti, Marrocos, Panamá, Filipinas, República da Irlanda e Zâmbia.O Mundial, que procura dar maior visibilidade ao futebol jogado por mulheres e quando algumas questões de igualdade, até em matéria de prémios, têm vindo a ganhar forma, tem o grande ‘contra’ de uma menor visibilidade.As transmissões televisivas chegaram a estar em perigo e quando o fuso horário previsto para a Europa ou Estados Unidos tem uma janela muito alargada, quase literalmente da noite para o dia, em alguns casos.Outro aspeto contra no Mundial é a ausência de alguns nomes fortes do futebol no feminino, desde logo das espanholas em litígio com o selecionador Jorge Vilda, embora “La Roja” conte com a melhor do mundo, Alexia Putellas.Um cenário em que também a Inglaterra não terá Beth Mead, melhor jogadora do último Europeu, nem Leah Williamson, ambas com lesões ligamentares, além de Fran Kirby, também lesionada, ou das retiradas Ellen White e Jill Scott.Outra candidata ferida é a França, sem Marie-Antoinette Katoto e Delphine Cascarino, ou a capitã Wendie Renard, em conflito com aquilo a que designou de “sistema”, que a “obrigou” a suspender a atividade na seleção.Na perseguição às favoritasAinda assim, Países Baixos, Inglaterra, Espanha, França, Canadá, da ex-benfiquista Cloe Lacasse, Alemanha ou Austrália são as seleções mais próximas de contestar a hegemonia norte-americana, alicerçada em quatro títulos em oito Mundiais, dois dos quais nas edições mais recentes.Em 2015, as norte-americanas golearam na final o Japão por 5-2 e em 2019, em França, tiveram também quase um jogo de sentido único contra as então campeãs europeias dos Países Baixos (2-0).Estas duas seleções surgem como candidatas e a saírem do mesmo grupo, para azar de Portugal, a precisar de um milagre para fazer história na sua estreia.Dos oito grupos, numa fase que decorre desde quinta-feira e 3 de agosto, os dois primeiros de cada apuram-se para os oitavos de final.Os grupos A e B contam com as anfitriãs, a Nova Zelândia no primeiro junto à Noruega (campeã mundial em 1995), Suíça e Filipinas, e a Austrália no segundo, com Canadá, República da Irlanda e Nigéria.O grupo C conta com Espanha, Japão (campeão em 2011), Costa Rica e Zâmbia, o grupo D com Inglaterra, China, Dinamarca e Haiti, o grupo F com França, Brasil, Jamaica e Panamá, o grupo G com Suécia, Itália, Argentina e África do Sul e o grupo H com Alemanha (campeã em 2003 e 2007), Coreia do Sul, Colômbia e Marrocos.A cerimónia de abertura teve lugar esta quinta-feira, a anteceder o jogo de abertura no Eden Park, em Auckland, numa cerimónia com a participação das cantoras australiana Mallrat e neozelandesa Benee, que deverão interpretar a música oficial “Do it again”.