Nove futebolistas portugueses na lista inicial do prémio Golden Boy

O avançado Fábio Silva (Wolverhampton), que na última época chegou aos 20 finalistas, volta a estar entre os nomeados, numa lista que conta também com Francisco Conceição (FC Porto), Umaro Embaló (Benfica), Félix Correia (Juventus), Gonçalo Ramos (Benfica), Joelson Fernandes (Sporting), Nuno Mendes (Sporting) e Tiago Tomás (Sporting).



Entre os 100 candidatos iniciais figura também o luso-brasileiro Marcos Paulo, de 20 anos, futuro reforço do Atlético de Madrid, proveniente do Fluminense, e internacional por Portugal no torneio de Toulon, em 2019.



Na história do Golden Boy, prémio entregue desde 2003, Renato Sanches foi o vencedor em 2016, e João Félix em 2019, tendo o último troféu sido entregue em 2020 ao internacional norueguês Erling Haaland.