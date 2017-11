Nove últimas vagas em jogo para o Mundial`2018

Mário Aleixo - RTP 07 Nov, 2017, 09:00 / atualizado em 07 Nov, 2017, 09:00 | Futebol Internacional

Na Europa, a eliminatória entre Itália e Suécia centra as atenções, com os tetracampeões mundiais a tentarem a 19ª presença na fase final e 15ª consecutiva, enquanto a Suécia procura regressar à competição 12 anos depois, disputando pela segunda vez consecutiva o "play-off", depois de ter sido eliminada por Portugal há quatro anos.



No confronto direto entre duas equipas que nunca se tinham encontrado num apuramento para um Mundial, a Itália, que só falhou a fase final em 1930 e 1958, leva ligeira vantagem nos encontros oficiais, com cinco vitórias, dois empates e quatro derrotas.



Depois de ter sido segunda no Grupo B, atrás de Portugal, a Suíça, que apenas perdeu um encontro na qualificação, o último, na Luz (0-2), procura a quarta presença consecutiva em Mundiais, e 11ª da sua história, mas terá de ultrapassar a Irlanda do Norte, que tenta regressa 32 anos depois.



Num confronto que não terá adeptos visitantes, por acordo das duas federações, a Croácia, em busca da quinta presença nas últimas seis edições, e a Grécia, que procura a quarta presença num Mundial e terceira seguida, defrontam-se numa eliminatória que se prevê equilibrada.



Na outra eliminatória europeia, a Dinamarca, que falhou o Mundial de 2014, encontra a República da Irlanda, ausente desde 2002.

Fora da Europa

Nos "play-offs" intercontinentais, o Peru, representante da América do Sul e desde 1982 fora dos Mundiais, surge com favoritismo sobre a Nova Zelândia, representante da Oceânia, que procura repetir as presenças de 1982 e 2010.



Também da Oceânia, mas a competir na qualificação asiática, a Austrália procura a quarta presença consecutiva, frente às Honduras, quarta posicionada da zona de apuramento da América do Norte, Central e Caraíbas, que procuram a terceira.



Com Egito e Nigéria já apurados, em África disputam-se as três últimas vagas para o Mundial2018, com Marrocos e Costa do Marfim a defrontarem-se na última jornada do Grupo C, na qual os "leões do Atlas" defendem um ponto de vantagem em Abidjan.



Com Cabo Verde ainda a ter ténues esperanças de conseguir um inédito apuramento, assim como todas as do Grupo D, o Senegal parte em vantagem para carimbar a presença na Rússia, caso vença na África do Sul, num encontro de repetição, marcado para 10 de novembro, quatro dias antes da última ronda.



Com quatro jogos, o Senegal tem oito pontos, mais dois do que Burkina Faso e Cabo Verde, que se defrontam na sexta jornada, e quatro do que a África do Sul, também com dois encontros por disputar.



No Grupo A, a Tunísia está a apenas um ponto de regressar a um Mundial - 12 anos depois de ter estado na Alemanha -, recebendo na última jornada a Líbia, última colocada da poule. À espreita está a República Democrática do Congo, que tem de vencer a Guiné e esperar por uma derrota das "águias de Cartago".



O sorteio para a fase final do Mundial2018, no qual Portugal será cabeça de série, está marcado para 1 de dezembro, em São Petersburgo, na Rússia.



Programa do "play-off" (horas de Lisboa):



Europa:



- Quinta-feira, 9 nov:



Irlanda do Norte -- Suíça, 19h45



Croácia -- Grécia, 19h45



- Sexta-feira, 10 nov:



Suécia -- Itália, 19h45



- Sábado, 11 nov:



Dinamarca -- Irlanda, 19h45



- Domingo, 12 nov:



Suíça -- Irlanda do Norte, 17h00



Grécia -- Croácia, 19h45



- Segunda-feira, 13 nov:



Itália -- Suécia, 19h45



- Terça-feira, 14 nov:



Irlanda -- Dinamarca, 19h45



Eliminatórias continentais:



- Sexta-feira, 10 nov:



Honduras -- Austrália, 16h00 (22h00 em Portugal continental)



- Sábado, 11 nov:



Nova Zelândia -- Peru, 16h15 (3h15)



- Quarta-feira, 15 nov:



Austrália -- Honduras, 20h00 (09h00)



Peru -- Nova Zelândia, 21h15 (2h15 de quinta-feira)