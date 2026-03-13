Futebol Internacional
Novo estádio da Roma vai custar mil milhões de euros e deve avançar em 2027
A Câmara de Roma aprovou hoje o projeto de viabilidade técnica e económica do novo estádio da Roma, orçado em mil milhões de euros, prevendo-se que a construção arranque em 2027, na zona de Pietralata.
A aprovação do Projeto de Viabilidade Técnico-Económica, apresentado pelo clube "giallorosso" no final de 2025, encerra a fase administrativa e abre caminho para a avaliação de impacto ambiental.
Segundo o presidente da autarquia romana, Roberto Gualtieri, o objetivo é realizar o lançamento da primeira pedra no início de 2027.
"A votação concluiu o processo de autorização administrativa e agora passamos para a fase técnica", explicou Gualtieri, sublinhando que a infraestrutura será fundamental para a candidatura da Itália ao Europeu de 2032, torneio que o país pretende coorganizar com a Turquia.
Do investimento total, que não contará com fundos públicos, 700 milhões de euros são destinados para a construção do estádio e 300 milhões para a regeneração urbana e criação de espaços verdes na zona nordeste da capital italiana.
O clube reservou ainda 100 milhões de euros para benefícios diretos à cidade.
Com capacidade para 60 mil espetadores, o novo recinto permitirá à AS Roma abandonar o Estádio Olímpico, que partilha atualmente com a rival Lazio.
Segundo o presidente da autarquia romana, Roberto Gualtieri, o objetivo é realizar o lançamento da primeira pedra no início de 2027.
"A votação concluiu o processo de autorização administrativa e agora passamos para a fase técnica", explicou Gualtieri, sublinhando que a infraestrutura será fundamental para a candidatura da Itália ao Europeu de 2032, torneio que o país pretende coorganizar com a Turquia.
Do investimento total, que não contará com fundos públicos, 700 milhões de euros são destinados para a construção do estádio e 300 milhões para a regeneração urbana e criação de espaços verdes na zona nordeste da capital italiana.
O clube reservou ainda 100 milhões de euros para benefícios diretos à cidade.
Com capacidade para 60 mil espetadores, o novo recinto permitirá à AS Roma abandonar o Estádio Olímpico, que partilha atualmente com a rival Lazio.