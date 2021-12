Novo estádio de San Siro vai chamar-se "A Catedral"

O projeto é do escritório de arquitetura norte-americano Populous, já responsável pelos atuais estádios do Tottenham, Arsenal (Emirates), Fulham, Manchester City (Etihad), Lyon (Groupama) e o Yankee Stadium em Nova Iorque.



"AC Milan e FC Internazionale Milano estão felizes por anunciar que o projeto da Populous, conhecido por 'A Catedral', é o escolhido pelos dois clubes. Nas próximas semanas serão concluídos os pormenores para definir as modalidades de desenvolvimento do novo estádio de Milão", refere o comunicado assinado pelos dois emblemas.



A Populous acabou por ganhar o concurso à Manica-Cmr Sportium, consórcio italo-americano.



O projeto vencedor inspira-se em "dois edifícios representativos de Milão, o Duomo e a Galeria Vittorio Emanuele II", esclarece o comunicado.



Os dois clubes trabalharão com a câmara municipal de Milão para chegar a um projeto completo em 2022, estimando-se que o novo estádio não esteja concluído antes de 2027.



Um conjunto de obras na zona deverá tornar o bairro uma "cidade do desporto", permitindo o usufruto pela população mesmo em dias em que não haja jogos. A aposta passa pelo pedonal, zonas verdes e parqueamento subterrâneo.



"O novo San Siro será o estádio mais bonito do mundo, marcado por uma identidade forte. Um estádio atrativo, acessível e sustentável, um novo ícone para a cidade de Milão", comentou o presidente da câmara milanesa, Paolo Scaroni.



Em debate continua o futuro do atual estádio (Giuseppe Meazza/San Siro), inaugurado em setembro de 1926. Em 2026 ainda vai receber a cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão e Cortina d'Ampezzo, depois disso é incerto que seja preservado ou demolido.