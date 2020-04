Números e Curiosidades - Bielorrúsia em marcha

- Continua-se a jogar futebol em 4 países do Mundo. (Curiosamente em 4 continentes)- Não há vírus que os interrompa.- Burundi (África), Tajiquistão (Ásia), Bielorrússia (Europa) e Nicarágua (América) estão com os seus campeonatos em andamento.- Vamos continuar a falar neles… hoje (quinta-feira) é tempo do campeonato da Bielorrússia.- 16 – As equipas que participam no campeonato para achar o campeão.- 30 – O número de jornadas do campeonato (15 na 1ª volta e 15 na 2ª volta).- 8 – Os meses em que decorre a competição, de março a outubro de 2020.- 13 – Os campeonatos consecutivos ganhos pelo Bate Borisov, sendo a 4.ª maior hegemonia da história dos campeonatos nacionais de todo o Mundo (2006 a 2018).- 27 – Este é o 27.º campeonato da história da Bielorrússia.- 7 – O número de campeões que já teve o campeonato.- Bate Borisov, Energetik Minsk, Gorodeya, Torpedo Zhodino, Rukh Brest, FC Minsk, Dínamo Minsk, Neman, Belshina, Smolevichi, FC Vitebsk, Dínamo de Brest, Shakhtyor, Slutsk, Isloch e Slavia Mozyr- 16 equipas, 30 jornadas (15 em cada volta) e campeão no final das 30 jornadas.- Estamos com 3 jornadas realizadas.- Amanhã começa a 4.ª jornada do campeonato.- Energetik-BGU lidera o campeonato isolado, 3 jogos, 3 vitórias, 9 pontos (!)- Belshina, um ex campeão do país, 3 jogos, 3 derrotas, 0 pontos (!)- O actual campeão Brest e o ex-campeão Bate ainda só conseguiram ganhar por uma vez.- O Dínamo de Brest é o actual campeão.- Depois do Bate Borisov jogar “sozinho” durante 13 anos, (2006 a 2018), no último campeonato (2019) a surpresa… Dínamo de Brest.- O BATE é sem dúvida o grande nome deste campeonato, já participou em 10 ligas dos campeões.- Mas atualmente neste campeonato, ainda não conseguiu colocar a “máquina a funcionar”, apenas 1 vitória em 3 jornadas e ontem mesmo já foi eliminado da taça (!)- É um campeonato recente, pois só começou com a separação da União soviética.- 1.º Campeonato foi realizado em 1992.- O vencedor do 1.º campeonato foi o Dínamo de Minsk, que aliás venceu os primeiros 5 campeonatos, de 1992 a 1997.- Bate Borisov – 15 campeonatos (13 consecutivos).- Dínamo de Minsk – 6 campeonatos.- Dnepr Mogilev – 1 campeonato.- Belshina – 1 campeonato.- Gomel – 1 campeonato.- Shakhtyor – 1 campeonato (em 2005) , o último antes dos 13 do Bate.- Dinamo Brest – 1 campeonato.

- Denis Duarte joga no atual campeão da Bielorrússia, o defesa ex Vitória SC de 25 anos joga no Dínamo de Brest.